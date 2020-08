Allan-Everton, Auriemma frena: "Altro che visite mediche, oggi sarà a Castel di Sangro"

Quello di Allan all'Everton è un passaggio che ormai molti danno per certo, con i club che avrebbero trovato l'accordo ed il giocatore pronto a svolgere le visite mediche con i toffees. A frenare il tutto è il giornalista di Radio Marte Raffaele Auriemma, che attraverso Instagram ha di fatto preso una strada del tutto diversa rispetto ai rumors delle ultime ore: "Leggo che “è tutto fatto” tra Napoli ed Everton per Allan che oggi “sarà a Liverpool per le visite mediche”. Strano: oggi pomeriggio il brasiliano sarà regolarmente a Castel di Sangro per riprendere gli allenamenti".