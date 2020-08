Allan-Everton, ci siamo: ecco le cifre dell’offerta, manca solo un ultimo rilancio

Manca sempre meno a Napoli ed Everton per trovare l'intesa per il trasferimento in Premier League di Allan. Lo scrive l'edizione odierna de 'Il Mattino', che racconta di un club inglese molto vicino a soddisfare la richiesta del club azzurro per il centrocampista classe '91.

"Di Allan Giuntoli attende solo che Ancelotti convinca l’Everton a portare a 40 milioni l’offerta ora ferma attorno ai 38 (ma nel mezzo ci cono un bel po’ di bonus che al Napoli non piacciono). Allan ha già un accordo con l’Everton e anche se è spuntato l’Atletico Madrid intende mantenere fede a quella parola".