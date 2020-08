Allan ha già salutato i compagni, è pronto a volare all'Everton: tutti i dettagli sui bonus

Allan ha già salutato i compagni di squadra quando ha lasciato il ritiro di Castel di Sangro: è pronto per la sua nuova esperienza con l'Everton. Venerdì è andato via ed è in attesa di capire quando potrà volare a Liverpool per firmare il contratto. Mancano solo gli ultimi dettagli, ma l'operazione è praticamente conclusa: il Napoli incasserà 23 milioni di base fissa, 2 di bonus legati alle 40 presenze in una stagione e poi altri 5 milioni per altri incentivi facoltativi. A riportarlo è il Corriere dello Sport.