Allan, il Napoli fa il prezzo. E il PSG presto può avanzare un'offerta

Il Napoli ha fissato il prezzo per Allan, sebbene le volontà di De Laurentiis siano quelle di tenerlo ancora per qualche anno. Secondo Il Mattino, però, il PSG potrebbe farsi di nuovo vivo, come a gennaio, visto che nei giorni scorsi ha manifestato nuovo interesse. La valutazione che ne fa il Napoli è di 70 milioni, il minimo per sedersi a tavolino e trattare.