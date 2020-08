Allan il primo a partire: adesso l'addio di Milik per infiammare il mercato in entrata

Si chiude l'esperienza napoletana di Allan. Ieri sono stati trovati gli accordi definitivi con l'Everton, prima scelta del brasiliano sin dall'inizio per ritrovare Carlo Ancelotti, per un trasferimento da 25mln di euro più 5 di bonus, una metà facilmente raggiungibili ed un'altra più complessa. Una valutazione al di sotto delle aspettative, meno della metà rispetto a quanto il Napoli poteva incassare in quel gennaio dal PSG ma che fotografa in realtà l'ultimo anno e mezzo ai margini della squadra. Il brasiliano proprio da quel mancato trasferimento a Parigi, dove avrebbe guadagnato il doppio rispetto al contratto peraltro adeguato pochi mesi prima col Napoli, è parso irriconoscibile, venendo scalzato nelle gerarchie in questa stagione anche da Elmas, senza dimenticare la mancata convocazione da parte di Gattuso con l'accusa di non essersi allenato al top e la serata dell'ammutinamento vissuta da protagonista e la forte tensione con alcuni dei dirigenti.

Dopo Allan dovrebbe toccare ad Arek Milik, anche lui fuori dal progetto, dopo il mancato rinnovo del contratto ed un rendimento che non ha mai convinto del tutto e ulteriormente precipitato negli ultimi mesi. La Juventus pare averlo sedotto ed abbandonato e quindi negli ultimi giorni s'è convinto ad accettare la Roma: il Napoli conta di incassare anche un conguaglio considerevole, intorno ai 10-15mln di euro, oltre ai cartellini di Under e del giovane Riccardi. Non un affare semplice da definire, considerando le tante personalità coinvolte, ma che non è escluso possa allargarsi ulteriormente visto che alla Roma interessa anche Nikola Maksimovic (in scadenza 2021) ed al Napoli, da sempre, Veretout. Il conguaglio poi potrebbe finire nel tesoretto, insieme al ricavato di Allan, per dare l'assalto anche a Boga, ma se ne riparlerà più avanti quando anche in attacco ci saranno le uscite di Younes, Ounas e - nonostante le dichiarazioni - anche Lozano in caso di proposte interessanti.