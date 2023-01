Stasera alle 23 va in onda su Rai 2 'A Tuttocalcio', condotto da Jacopo Volpi.

Stasera alle 23 va in onda su Rai 2 'A Tuttocalcio', condotto da Jacopo Volpi. In diretta dall'Hotel Sheraton di Milano ci sarà il giornalista Rai Ciro Venerato con le ultime notizie di mercato. In primo piano Inter, Juve, Milan, Napoli e il caso Zaniolo.