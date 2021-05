Allegri e Spalletti in pole, ma ci sono due opzioni da non escludere

Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli? Il sogno di Aurelio De Laurentiis è Massimiliano Allegri, in pole insieme a Luciano Spalletti. Ma ci sono anche alternative da non escludere, come scrive il Corriere del Mezzogiorno: "Spalletti è pronto ad immergersi nell’avventura Napoli, si tratta di un’opzione forte, Galtier sembra orientato verso il Nizza, Simone Inzaghi e Sergio Conceicao rappresentano delle piste da tenere aperte".