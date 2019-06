Almendra alter-ego di Allan: ora il Boca può accettare l'offerta azzurra, le cifre

Si avvicina Augustin Almendra, centrocampista classe 2000 su cui il Napoli ha messo gli occhi già dallo scorso anno, tanto da fare un tentativo a gennaio. In questi giorni Giuntoli ci sta lavorando e ora l'affare si può sbloccare, come riferisce il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola:



"Almendra, che ha caratteristiche simili ad Allan, è un giovane di prospettiva sempre gradito, al Mondiale Under 20 ha trovato poco spazio per alcuni disguidi con il ct Batista, questa situazione potrebbe spingere il Boca ad accettare la proposta di 20 milioni di euro presentata dal Napoli qualche mese fa ma anche in questo caso per accelerare c’è bisogno di qualche cessione":