Alternativa Llorente, ma la concorrenza è alta: ci pensa ancora il Man United

Ex attaccante spagnolo della Juventus, ed attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto che lo legava al Tottenham, Fernando Llorente, centravanti classe 1985, piace praticamente a mezza Serie A. Come riportato da Calciomercato.it, infatti, il giocatore piacerebbe a 2 big, Inter e Napoli, che lo vedrebbero bene per rinforzare la panchina, oltre che a Lazio e Fiorentina, club pronti, invece, a dare maggiore spazio dall'inizio all'ariete iberico. Llorente, comunque, piace ancora in Premier League, dove ci sarebbe il Manchester United pronto al colpo a parametro zero.