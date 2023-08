Alternative ed esuberi: due con la valigia pronta ed altri due spingono per il prestito

Il Napoli pagherà 35 milioni di euro per Gabri Veiga e se dovesse partire Zielinski proverà l’assalto a Koopmeiners

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli pagherà 35 milioni di euro per Gabri Veiga e se dovesse partire Zielinski - scrive il Corriere del Mezzogiorno - proverà l’assalto a Koopmeiners dell’Atalanta che fa resistenza all’idea di De Laurentiis di presentare una proposta di circa 37,5 milioni di euro con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Se ci sarà abbondanza di qualità - si legge -, sono previste la cessione di Demme e il prestito di Gaetano all’Empoli per sfoltire la mediana mentre Garcia vorrebbe tenere Zanoli e Zerbin anche se i giocatori spingono per andare altrove a trovare più spazio (Zanoli ha da tempo l’accordo per il prestito al Genoa).