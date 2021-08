Altra bomba di mercato: Haaland lascerà il Borussia, servono oltre 150mln

Un’ altra clamorosa bomba di mercato potrebbe infiammare gli ultimi giorni di trattative. Non solo Messi, Cristiano Ronaldo e Mbappé, potrebbe cambiare maglia anche l’altro astro nascente del calcio europeo: Erling Haaland. Il Borussia Dortmund sembra essersi convinto a farlo partire con un anno di anticipo rispetto al previsto, il grande regista dell’operazione è Mino Raiola. Haaland al momento un contratto con il Borussia e una clausola rescissoria esercitabile nel 2022 di 75 milioni di euro. Per liberarlo adesso la cifra richiesta supera i 150 milioni di euro, con Psg e City pronte a sfidare per quest’altro incredibile affare. Fino a martedì sera ne vedremo delle belle. Lo scrive il Corriere dello Sport.