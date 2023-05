Altra rivoluzione al Chelsea: da Koulibaly a Pulisic (che piace al Napoli), i nomi per la A

Più di 600 milioni investiti in due sessioni di mercato, una rosa lunghissima e tanti giocatori che faranno le valigie in estate

© foto di Federico Titone

Alla voce "fallimento stagionale" ma anche "supermarket" è difficile non trovare il Chelsea: gli sforzi di Todd Boehly e della nuova proprietà sono stati vanificati da scelte sportive discutibili, a cominciare dall'esonero di Thomas Tuchel fino alla montagna di soldi spesa per rinforzare una squadra che però è crollata fino a un mesto dodicesimo posto in classifica, dietro a Brighton, Aston Villa, Brentford, Fulham e persino Crystal Palace. Un'annata maledetta sul piano dei risultati e del gioco, che porterà presumibilmente una nuova rivoluzione in estate: tanti giocatori hanno le valigie pronte e potrebbero rappresentare delle occasioni da cogliere al volo per i club di Serie A.

Partiamo da Kalidou Koulibaly: il senegalese avrebbe dovuto essere il fiore all'occhiello della difesa, invece è crollato insieme ai compagni di squadra e di reparto. Una vera e propria delusione, accentuata anche dalla vittoria dello Scudetto del Napoli, arrivata proprio dopo la sua partenza. KK26, per ritrovarsi e rilanciarsi, potrebbe tornare in Italia, dove la Juventus lo attende a braccia aperte. Chi ha avuto una stagione ancor più difficile è senza dubbio N'Golo Kanté: il contratto del francese scadrà a giugno e le sue condizioni fisiche preoccupano non solo il Chelsea. Per l'ex Leicester non sono arrivate offerte, al contrario di Ruben Loftus-Cheek e Carney Chukwuemeka, entrambi nel mirino del Milan, che segue con attenzione anche la situazione di Hakim Ziyech. In partenza, infine, ci sono anche Pierre-Emerick Aubameyang (che potrebbe tornare al Barcellona), Christian Pulisic (piace in Spagna e Turchia ma potrebbe rientrare nell'operazione Osimhen con il Napoli) e Romelu Lukaku, il cui futuro è tutto da scrivere dopo l'ottimo finale di stagione con la maglia dell'Inter.