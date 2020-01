Altra soluzione dalla B per Tutino: sul napoletano c'è anche l'Empoli

L'Empoli si muove sul mercato di gennaio. Il primo obiettivo è Gabriele Moncini: secondo quanto raccolto da TMW, il club toscano in queste ore ha presentato una grande offerta alla SPAL per l'attaccante classe '96, che vuole invece andare al Benevento. I toscani, con l'obiettivo di rinforzare il loro reparto avanzato, monitorano anche Gennaro Tutino, giocatore di proprietà del Napoli attualmente in prestito all'Hellas Verona dove però non trova spazio.