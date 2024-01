"Altri due acquisti", da Perez a Lukic: i nomi dei prossimi colpi del Napoli

Anche dopo la finale di Supercoppa, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha annunciato l'arrivo di altri due calciatori.

Anche dopo la finale di Supercoppa, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha annunciato l'arrivo di altri due calciatori.

Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, il patron azzurro e la squadra mercato continuano a valutare le situazioni degli obiettivi individuati per completare innanzitutto la difesa, così come richiesto da Mazzarri, e poi il centrocampo (la formula prediletta in questo caso è un prestito con diritto di riscatto).

I nomi, per il momento, sono quelli dei centrali Nehuen Perez dell’Udinese e Arthur Theate del Rennes; e dei centrocampisti Orel Mangala del Nottingham e Sasa Lukic del Fulham. A Riyad, con la Fiorentina, s’è parlato anche di Antonin Barak, storia però conservata in freezer.