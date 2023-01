Altro che finito, Albiol è ancora il perno del Villarreal: rinnovo in vista per l'ex azzurro

Raul Albiol ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno ma il suo rinnovo sembra solo una formalità.

Il Villarreal vuole estendere il contratto di due pilastri, presente e futuro del club. Raul Albiol ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno ma il suo rinnovo sembra solo una formalità. L'esperienza e la qualità dell'ex centrale del Napoli sono indispensabili per il Sottomarino Giallo, la firma dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. Diversa è la situazione di Álex Baena: il contratto del centrocampista scadrà nel 2025 ma la società vuole premiarlo per i progressi degli ultimi mesi. Con il nuovo accordo, il talento percepirà uno stipendio più alto e la clausola verrà ritoccata.