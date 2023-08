Altro che Juve, anche Kessie va in Arabia: fissate le visite mediche con l’Al Ahli

Le edizioni online dei quotidiani catalani evidenziano come la trattativa tra il Barcellona e il club saudita sia alle battute finali

Franck Kessie è a un passo dall'Al Ahli. Le edizioni online dei quotidiani catalani evidenziano come la trattativa tra il Barcellona e il club saudita sia alle battute finali, mentre Footmercato evidenzia come siano state già fissate le visite mediche del centrocampista, che si terranno a Parigi. Una notizia che spegne del tutto le speranze della Juventus di ingaggiarlo.

Termina dopo un solo anno l'esperienza catalana del Presidente. Arrivato a parametro zero, porterà in dote una cifra che si aggira sui 12 milioni di euro. Una plusvalenza importante, considerando la situazione finanziaria tutt'altro che florida per il Barcellona, pronto anche a incassare un'importante cifra dalla cessione di Ousmane Dembélé al Paris Saint-Germain.