Altro che Juve in pole, Raiola svela su Haaland: "Trattato solo con Man United e Dortmund"

Erling Haaland si è accasato al Borussia Dortmund, la notizia è ufficiale. Niente Juventus, come i quotidiani avevano previsto. In Italia si era scritto della pole del club bianconero per l'attaccante del Salisburgo, ma l'agente di quest'ultimo, Mino Raiola, ha fatto capire che solo due club l'hanno trattato: "Lo United dovrebbe chiedersi per quale motivo ha scelto di non unirsi a loro un talento del genere. Nessun litigio tra me e il club, solo una normale negoziazione. L'offerta dello United era ottima, ma non si tratta di soldi. Ha scelto il Borussia Dortmund, non altri club".