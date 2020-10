Altro che Juventus e Arsenal: Jorginho lavora al rinnovo di contratto con il Chelsea

Era un’idea concreta dell’Arsenal, alla fine Jorginho è rimasto al Chelsea. Il centrocampista ex Napoli piaceva molto ai Gunners ma varie dinamiche di mercato non hanno permesso il trasferimento. E ora per Jorginho potrebbe essere tempo di rinnovo con il Chelsea. Primi contatti. Possibile incontro nei prossimi giorni. Il Chelsea e Jorginho studiano le mosse per continuare insieme. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.