Altro che Osimhen: dopo Dembelé, il Psg punta un altro bomber

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante le voci emerse negli ultimi giorni che vedevano Luis Campos orientato su Gonçalo Ramos e più distante da Randal Kolo Muani, il Paris Saint-Germain continua a seguire il centravanti francese e ha ripreso contatti con l'Eintracht Francoforte.

Con Kylian Mbappé in procinto di lasciare Parigi, secondo L'Equipe i francesi avrebbero riallacciato i colloqui con il club tedesco, che chiede però una cifra monstre per lasciar partire il giovane attaccante, arrivato in Germania un anno fa.