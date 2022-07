Altro che Salernitana: Cavani ha firmato un pre-contratto con il Villarreal

Nonostante il pressing di diverse squadre italiane, tra cui il Monza, il Mundo Deportivo racconta di un accordo raggiunto

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non ci sarà una parentesi 2.0 di Edinson Cavani in Serie A. Nonostante il pressing di diverse squadre italiane, tra cui il Monza, il Mundo Deportivo racconta di un accordo raggiunto tra l'uruguaiano e il Villarreal, con cui l'ex Napoli ha già firmato una sorta di pre contratto. L'ex Manchester United, svincolato dal 30 giugno, sta cercando casa a Vila-Real, pronto a sbarcare in Liga per la prima volta in carriera.