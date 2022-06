Altro che Salernitana, Cavani vuole un'esperienza in Liga: ci pensano tre big spagnole

Edinson Cavani non ha rinnovato il contratto con il Manchester United ed è libero di cercare una nuova squadra per la prossima stagione.

© foto di Uefa/Image Sport

Edinson Cavani non ha rinnovato il contratto con il Manchester United ed è libero di cercare una nuova squadra per la prossima stagione. Dopo aver giocato in Serie A, Ligue 1 e Premier League, l'attaccante uruguaiano potrebbe sbarcare in Spagna; secondo El Chiringuito, sulle tracce del Matador ci sono Atletico Madrid, Siviglia e Villarreal.