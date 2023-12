Altro rifiuto da Demme? Da Salerno: "Vuole rispettare il contratto col Napoli"

Tanti i rumors su un possibile addio di Diego Demme a gennaio.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tanti i rumors su un possibile addio di Diego Demme a gennaio. Secondo quanto raccolto dai colleghi di Tuttosalernitana.com, al momento non sembrano esserci ancora i presupposti per un addio anticipato del centrocampista italo-tedesco: "C'è chi sostiene che potrebbe presto passare alla Salernitana, tuttavia non arrivano conferme in merito: il calciatore ha altre idee.

Il mediano ha sempre fatto sapere alla dirigenza azzurra che, in mancanza di un'ipotesi interessante, intende rispettare - come ha sempre fatto - il contratto che lo lega al Napoli fino al 30 giugno 2024. Va inoltre ricordato che a breve potrà anche firmare subito per un altro club".