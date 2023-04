Altro rinnovo in arrivo: blindato un altro tassello della difesa di Spalletti

Tassello dopo tassello, la società sta provando a blindare la squadra che ha fatto il vuoto in campionato

Fonte: TMW

Manca solo l'annuncio

Risolta un'altra delle urgenze dal punto di vista contrattuale. Il difensore centrale è tra i giocatori in scadenza 2024, quindi a forte rischio verso quel gennaio in cui poter già firmare con un'altra società, ma s'è sbloccato finalmente il rinnovo a fronte anche di un ritocco dell'ingaggio. L'accordo dovrebbe essere fino al 2027 con opzione per un'ulteriore stagione (una consuetudine ormai negli ultimi accordi di De Laurentiis e Giuntoli). Manca solo l'ufficialità, dunque, per blindare un altro tassello della miglior difesa del campionato.

I rinnovi a rischio

Quelli più complessi restano Zielinski e Lozano, tra gli elementi con gli ingaggi più alti e che dovranno accettare un accordo al ribasso per rientrare nel nuovo tetto societario. Per Osimhen il Napoli è disposto ad uno sforzo importante, un'eccezione sforando il monte stipendi, ma dipenderà dalle offerte dalla Premier - sia di cartellino ma soprattutto per un ingaggio eventualmente in doppia cifra - ed è difficile una permanenza. Per Kim invece il contratto è lungo ma si dovrà trattare per allungare (o rimuovere) la clausola da 50mln che attirerà la Premier League.