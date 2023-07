Alvino: "ADL accelera per un vice Di Lorenzo, ecco il profilo che cerca il Napoli"

"Non c’è solo il sostituto di Kim nei piani del Napoli in questi giorni".

Il giornalista Carlo Alvino parla del mercato del Napoli su Twitter: "Non c’è solo il sostituto di Kim nei piani del Napoli in questi giorni. Con Bereszynski tornato alla Samp per fine prestito e Zanoli pronto a ripetere un’esperienza come l’anno scorso, il club di Adl accelera per un vice Di Lorenzo (il capitano a giorni si legherà al Napoli con un lungo contratto). Il profilo è un giocatore italiano poco più che trentenne, esperto, consapevole di avere durante l’anno non tante occasioni ma comunque capace di farsi trovare sempre pronto all’occorrenza e dai costi dell’operazione in linea con la politica societaria".