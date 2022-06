Alvino: "ADL si aspettava tale richiesta da Mertens e il Napoli conferma la notizia"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha ricostruito la vicenda legata al rinnovo di Dries Mertens e la sua richiesta d'ingaggio

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha ricostruito la vicenda legata al rinnovo di Dries Mertens e la sua richiesta d'ingaggio: "Una settimana fa avevano detto che di soldi non si era ancora parlato. Ieri pomeriggio è arrivata, tramite la mail ufficiale dello studio legale che rappresenta Mertens, questa richiesta d'ingaggio. De Laurentiis si aspettava una richiesta del genere, non è rimasto sorpreso.

La notizia de Il Mattino è confermatissima. La SSC Napoli conferma nella massima espressione per filo e per segno quanto scritto dal quotidiano. Mertens ha chiesto anche 225 mila euro netti di bonus legati a gol e assist. C'è un altro bonus legato a traguardi della squadra. E circa 800 mila per lo studio legale che sta curando la situazione. Il Napoli sta raccontando da mesi, così come Inter, Milan, Juve e tutti gli altri club, che c'è la necessità di abbassare il monte ingaggi".