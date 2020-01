Alvino: "Al Napoli piace Petagna, ma il discorso attaccante dipende da Llorente"

Carlo Alvino, noto giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Tele A, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Il discorso prima punta è legato alla questione Llorente. L'Inter nel discorso Politano vuole inserire anche lo spagnolo, ma il Napoli non può cederlo per restare in rosa con i soli Milik e Mertens, considerando anche gli infortuni di quest'ultimo. Il mercato di gennaio non dà grandi opzioni. Al Napoli piace Petagna, che per la SPAL però è incedibile. Basti pensare a questo per capire le difficoltà di questa sessione di mercato".