Alvino annuncia: “Zielinski vuole restare al Napoli, pronto rinnovo al ribasso"

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: "Rinnovo Zielinski? Non è in discussione. Il prossimo rinnovo sarà un accordo economicamente al ribasso, perchè c'è la voglia di restare e perchè il centrocampista ha qualche anno in più. Io sono sicuro che Piotr Zielinski e la SSC Napoli troveranno l'accordo per rinnovare".