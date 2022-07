Alvino: "Due voci arrivano dall'albergo del Napoli. Almeno tre le operazioni..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino ha parlato delle operazioni di mercato che il Napoli ha in programma

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino ha parlato delle operazioni di mercato che il Napoli ha in programma: "Il Napoli vuole dare una rosa altamente competitiva a Spalletti per continuare il lavoro degli ultimi anni. I nomi che circolano sono quelli che ho raccolto anche dalle voci dall'Hotel del Napoli. Diallo quello di ieri sera, ma anche quello del Cholito Simeone. Oltre al difensore va monitorato anche il ruolo di vice-Osimhen, oggi sulle spalle di Petagna che può partire, e poi in cima alla lista dei desideri di Spalletti c'è Dybala, per lui è pronto anche a cambiare modulo. Il sogno, la suggestione, il salto di qualità è legato all'argentino".