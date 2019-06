Alvino: "Hysaj e Mario Rui sono in uscita. Inglese via per monetizzare, su Verdi..."

Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha parlato anche del mercato in casa Napoli ai microfoni di Radio Kiss KIss Napoli: "Il vero mercato partirà dalla seconda quindicina di luglio, molte società dovranno fare i conti con giocatori in sovrannumero, tenere conto di qualche mal di pancia dei propri tesserati, è lì che possono cambiare strategie ed umori. Fino al 15 luglio sarà un mercato sonnacchioso e di tante chiacchiere. Mario Rui ed Hysaj sicuramente fino al 24/48 ore fa erano situazioni da monitorare, resto dell'avviso che siano entrambi in uscita. Verdi potrebbe essere in uscita ma non a titolo definitivo, mentre su Inglese il Napoli vorrà monetizzare".