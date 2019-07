Alvino: "James non era già dell'Atletico? Sono tranquillo per ciò che lui ha detto ad Ancelotti..."

"Ma James non era dell'Atletico Madrid? Perdonatemi, non avevo connessione...". Ironizza così Carlo Alvino a Kiss Kiss Napoli parlando del colombiano: "Ricordo autorevolissimi giornali spagnoli che avevano già dato l'affare per concluso. Certo, anche io l'avevo dato per concluso, ma io aspetto la fine del mercato senza farmi prendere dall'ansia. Io sono molto tranquillo, forte di quello che il signor James ha detto ad Ancelotti. Vedremo quello che succederà. L'invito che faccio è quello di vivere questa fase di mercato con minor tensione, manca ancora più di un mese alla fine. Il Napoli ha le idee chiare, la squadra è una gran bella squadra ma incompleta per lo scudetto. Mi rifaccio alle parole di Ancelotti che dice la verità. Se lui dice che c'è bisogno di fare qualcosa in attacco, mi fido di lui".