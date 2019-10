Alvino: "Meret? Scelta di ADL rinunciando a Leno, Rui Patricio e Areola. Molti volevano Perin..."

Nel corso di Tv Luna, il giornalista Carlo Alvino è tornato sull'acquisto di Alex Meret: "Molti nel mondo del calcio hanno scoperto finalmente Meret, di cui in realtà si parla da anni. Ne abbiamo sentite tante, che si faceva male facilmente ecc. ma sta benissimo ed è predestinato ad essere titolare in nazionale e tra i più forti del mondo. Sparigliando le carte, c'è una persona che lo andò a prendere, De Laurentiis. Spesso si dice che non capisce niente di calcio, ma la scelta di Meret è unicamente sua. Ricordiamo tutti che si trattava Leno, Rui Patricio, Areola, ma ADL disse: già ho deciso, sto prendendo Meret. Erano giorni molto caldi con critiche perché per molti il Napoli si era fatto sfuggire Perin".