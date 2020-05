Alvino: "Milik verso la cessione, il Napoli lo venderà al miglior offerente"

Il futuro di Dries Mertens condizionerà inevitabilmente quello di tutto l'attacco azzurro, con Arek Milik possibile partente. Ne ha parlato anche il collega Carlo Alvino ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, confermando di fatto la più che probabile cessione del polacco: "La situazione ormai credo che non si presti ad interpretazioni, si va verso quella che sarà una cessione per accontentare il calciatore che ambisce ad un contratto economicamente più vantaggioso, e vivere un'avventura con un'altra realtà. Il Napoli valuta Milik un giocatore importante economicamente parlando, pur slegando questo discorso dal rinnovo di Mertens e l'arrivo di Petagna, le scelte per il polacco vanno sempre nella stessa direzione. Il Napoli non porterà Milik a scadenza, lo venderà al miglior offerente".