Alvino: "Navas? Strada spianata! Mi chiamavano 'lecchino' quando dicevo 'calma'...."

Carlo Alvino che ieri ha annunciato in modo inequivocabile che Keylor Navas sarà il nuovo portiere del Napoli

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carlo Alvino che ieri ha annunciato in modo inequivocabile che Keylor Navas sarà il nuovo portiere del Napoli: "Semplicemente la strada è totalmente spianata. Il ragazzo è affascinato dal Napoli e da una piazza che ritrova entusiasmo, poi quando senti che la società prende giovani forti, Ndombelé ed altri... è una spinta in più. Mi sono lanciato con certezza per la mia fonte, so con chi mi confronto. Sono convinto l'affare si concluderà e sarà la ciliegina sulla torta.. anzi Navas è la torta intera.

Il lavoro del Napoli è sotto gli occhi di tutti. Accade quando hai le idee chiare, non tanti soldi ma il tempo che il Napoli s'è preso ed il maestro è Giuntoli che è bravo nell'operare con il tempo e l'operazione Anguissa è sotto gli occhi di tutti. C'è una squadra di cui fa parte anche Micheli e poi la guida del capo, ma Giuntoli ha forzato anche la mano quando alcune operazioni si erano arenate come quella di Raspadori. Si parla comunque di lavoro di squadra.

Lo dico oggi, come predicavo calma e tranquillità ad inizio luglio quando il clima era a dir poco velenoso, la frase più in voga era lecchino e termini del genere nei miei confronti, lo faccio anche oggi nel senso opposto: vedo e sento troppa euforia, errore madornale, il Napoli non era da buttare prima, ora è più completo ma non doveva lottare per non retrocedere e non deve vincere lo Scudetto ora, equilibrio perché conta il campo. Mi dà fastidio sia quella delusione eccessiva che questa euforia, parola al campo e tempo a Spalletti per addestrare i nuovi.

Fabian? E' un'opera d'arte, ma mi sono preso gli insulti, solo ora molti capiscono il senso delle mie parole. Uno in scadenza che ha rifiutato più volte il rinnovo, lo cedi per una certa cifra al PSG, lo sostituisci con Ndombele e ti apri la strada per Navas, non è un'opera d'arte?"