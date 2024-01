Alvino: "Nessuna richiesta extralarge di Kvara, so che i rapporti sono buoni"

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato su X le parole di Mamuka Jugheli, agente di Khvicha Kvaratskhelia.

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato su X le parole di Mamuka Jugheli, agente di Khvicha Kvaratskhelia, che ha smentito i rumors sui col Napoli per il rinnovo: "Bravissimo Jugheli, Hanno finito con Osimhen ed ora iniziano con Kvara. Già diversi professori del piffero parlavano di distanze siderali tra le parti, richieste di 7, offerta di 3. Nulla di tutto questo da quello che so. Tra le parti sin dall'inizio c'era un accordo verbale di rimodulare le cifre verso il terzo anno. E così sarà. So che i rapporti sono buoni. Nessuna richiesta extralarge come è stato detto. Purtroppo i soliti noti fanno sempre di tutto per destabilizzare l'ambiente e mettere i tifosi l’uno contro l’altro".