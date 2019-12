Alvino preannuncia: "Non saranno poche le operazioni del Napoli a gennaio..."

Manca poco ormai all'apertura della sessione invernale di calciomercato, e sono già tanti i rumors in casa Napoli. Cosi il giornalista Carlo Alvino ha preannunciato attraverso Twitter quello che sarà il percorso del Napoli: "Calcisticamente parlando per il Napoli sarà un gennaio in controtendenza rispetto al solito. Non saranno poche, infatti, le operazioni che farà il club".

