Alvino: "Se parte Chiriches, resta Tonelli. Malcuit? Situazione da monitorare..."

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per aggiornare le ultime sul mercato del Napoli: "Malcuit ha fatto bene nel suo primo anno al Napoli, monitoriamo la sua situazione, ma solo perché in rosa ci sono tre terzini destri. Il Napoli non svende Hysaj e il giocatore in più potrebbe essere proprio Malcuit, anche se - ripeto - il Napoli è contento del suo primo anno. Ma teniamo sotto controllo anche Hysaj, non abbiamo la certezza matematica della sua permanenza.

Chiriches? C'è un inaspettato interesse di Sassuolo e Fiorentina, il Napoli è disposto ad ascoltare chiunque. Tonelli? Se parte Chiriches, non parte anche lui per una questione numerica".