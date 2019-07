Alvino smentisce: "ADL e Chiavelli sono a Milano, non hanno dono dell'ubiquità"

L'indiscrezione lanciata da Adnkronos e riportato subito da Il Mattino circa la presenza di James Rodriguez e il suo agente Mendes a Capri con Aurelio De Laurentiis per la firma fa tanto rumore, com'è ovvio che sia. E c'è già chi la smentisce. Carlo Alvino, giornalista Tv Luna e Radio Kiss Kiss Napoli, tramite il suo profilo Twitter non ha dato conferma: "Chiavelli ed Adl sono a Milano all’assemblea di Lega. Non mi pare abbiano il dono dell’ubiquità".