Alvino spegne i rumors su Koulibaly: "Sono 5 i club che lo vogliono, ma è incedibile"

Tanti club su Kalidou Koulibaly, non è una novità, ma il Napoli non lo lascia partire. La conferma arriva su Twitter dal giornalista di Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino. "Giusto per fare chiarezza. KK è l’oggetto del desiderio (neanche tanto nascosto) di 5 club. Due inglesi, uno spagnolo, uno francese ed uno italiano. Resterà un desiderio per tutti. Incedibile!". Ecco il suo post:

