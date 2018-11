Alvino su Diawara: "Diverse richieste ed è inquieto, ma il Napoli non ha intenzione di cederlo"

"Diawara è inquieto. È vero che il cambio di modulo lo ha penalizzato più d’altri ma per Ancelotti il giocatore è bravissimo ed importante. Il Napoli non ha intenzione di cederlo nonostante siano già arrivate diverse richieste. Situazione da monitorare", così su Twitter il giornalista di Tv Luna, Carlo Alvino, in merito ai rumors su un addio di Diawara.