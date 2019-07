Alvino su James: "Ha dato la parola ad Ancelotti ma serve cambio di rotta da parte del Napoli"

"La speranza di tutti è quella di poter veder chiusa quanto prima questa trattativa per James". Lo ha detto Carlo Alvino a Tv Luna aggiornando la situazione relativa al talento colombiano: "Il Napoli continua secondo una sua linea comportamentale. A noi tocca raccontare tutto giorno dopo giorno dicendo ciò che accade sul serio senza perdere di vista quello che abbiamo sempre detto: James vuole Napoli, Ancelotti e il calciatore continuano a sentirsi con frequenza, James ha messo da tempo il Napoli in cima ai suoi desideri. Il giocatore ha dato la parola all'allenatore e ora questa parola deve trovare sbocchi positivi con un cambio di rotta da parte della società con un'accelerata.

A proposito: domani Giuntoli non è ad Istanbul. L'ho letto ma non sarà così, ma il Napoli resta molto vicino ad Elmas. Nel 2019 non si deve andare di persona in una città per chiudere un contratto. C'è il cellulare, la pec e il giocatore firma per procura. Una volta serviva spostarsi, adesso il calcio è cambiato e qualcuno deve cominciare ad adeguarsi ai tempi".