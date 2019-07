Alvino su James: "Trattativa lunga e difficile ma dall'esito scontato! Sarebbe colpo storico per il Napoli"

Carlo Alvino su Tv Luna aggiorna la situazione relativa al futuro di James Rodriguez: "La trattativa per quanto mi riguarda resta lunga e difficile ma, dal mio punto di vista, scontato. Ma non perché mi sono esposto. Non la sto conducendo io la trattativa. Io sto raccontando per quelle che sono le notizie in mio possesso. Da tifoso del Napoli il mio piacere è che James possa vestire la maglia azzurra, è un calciatore stratosferico. Se il Napoli lo prende fa un colpo storico".