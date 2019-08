Alvino su Llorente: "Non siamo ancora alle firme, ma c'è il sì dell'entourage. Ore frenetiche..."

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per aggiornare le ultime sul mercato del Napoli: "La mia sensazione è che Llorente piace al Napoli perché rappresenta un'alternativa al centravanti titolare, ovvero Milik, senza dimenticare Mertens che anche a Firenze ha dimostrato di essere centravanti vero. Credo, però, che non siamo ancora alla firma. Prima devono esserci le visite mediche. Si tratta di un'operazione che il Napoli ha portato avanti, stiamo a vedere. Ma che c'è qualcosa in più di un semplice contatto è sotto gli occhi di tutti. Da parte del suo entourage c'è un sì al Napoli, forse va risolto ancora qualche tassello, poi si può pensare ad un Llorente con la maglia azzurra. Sono ore talmente frenetiche che vanno solo seguite con grande attenzione senza sbilanciarsi troppo per evitare di fare una brutta figura".