Alvino sui rinnovi: "Mertens e Callejon, la priorità è il Napoli! Per il belga Cina da escludere..."

Intervenuto a Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino parla dei rinnovi di contratti di Mertens e Callejon: "Il Napoli è stato chiarissimo, esponendo quelle che sono le proprie idee ai procuratori dei calciatori che hanno riferito ai loro assistiti. La priorità di Mertens è il Napoli, escludo la Cina, ipotesi che non esiste. Se non rinnova, ci sono tante altre società europee per lui. Per Callejon stesso discorso ma eventualmente un'ipotesi cinese legata a Benitez potrebbe fare più breccia nel suo cuore. Ma, ripeto, per entrambi la priorità è il Napoli. Per Mertens ancora più di Callejon".