Alvino sul regista: "Piace tanto Torreira, ma è difficile. Ci sono altri tre nomi..."

Il giornalista Carlo Alvino ha aggiornato le mosse di mercato del Napoli nel suo pezzo per WilliamHillNews.it: "Alla società piace tanto l’uruguaiano Torreira dell’Arsenal, alquanto insoddisfatto della sua esperienza in Premier League, ma è difficile toglierlo ai Gunners. Anche Lobotka riscuote gradimento, così come Pulgar e Paredes. Si cerca anche un laterale di sinistra, soprattutto se si dovesse colmare il vuoto che potrebbe lasciare in difesa sulla fascia Faouzi Ghoulam, finito nel mirino dell’Olympique di Marsiglia. In attacco tutto è legato al destino di Callejon e Mertens, in scadenza di contratto. Se dovessero andare via già a gennaio, ipotesi al momento altamente improbabile ma il mercato è imprevedibile, potrebbero prendere corpo trattative che per il momento sono solo in embrione. Pensiamo a quella riguardante lo scambio di prestiti con l’Inter tra Llorente e Politano e anche all’offerta presentata al Sassuolo per Boga".