Alvino sul rinnovo di Insigne: "Le cifre uscite fuori non corrispondono a verità"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino ha parlato di Lorenzo Insigne e della trattativa per il rinnovo: "Lorenzo sta vivendo uno dei migliori momenti della sua carriera, a 30 anni ha raggiunto la maturità tecnico-caratteriale e i risultati sono quelli che vediamo. Deve essere motivo d’orgoglio per il popolo napoletano vedere il proprio capitano grande protagonista della Nazionale. Addossare tutte le colpe a Lorenzo per quella maledettissima Napoli-Verona è sbagliato, quella serataccia ha coinvolto tutti a partire dal presidente, fino ad arrivare all’allenatore e ai giocatori.

Rinnovo? "Dopo l’Europeo, quando le acque si saranno calmate, le parti inizieranno questa negoziazione. Fino ad oggi non c’è mai stata un’offerta o una richiesta. Per quelle che sono le mie informazioni non c’è la volontà del Napoli a tagliare lo stipendio di Insigne e non c’è la volontà di Lorenzo a chiedere cifre spropositate alla società. Al momento il discorso rinnovo non è mai stato affrontato, nemmeno in maniera velata con un semplice colpo di telefono. Credo che tutte le cifre uscite fuori non corrispondono a verità”.