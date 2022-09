Ambrosino lascia il Napoli in prestito e va in Serie B: si attende solo la firma

Dopo la grande stagione, da stella della Primavera, e un ottimo pre-campionato con la Prima Squadra, Giuseppe Ambrosino lascia il Napoli in prestito.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

