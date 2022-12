Ambrosino senza spazio a Como: "Visto così poco che si fa fatica a riconoscerlo, tornerà al Napoli"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Luca Pinotti, giornalista di Lariosport, testata di Como

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Luca Pinotti, giornalista di Lariosport, testata di Como: "Di Ambrosino abbiamo visto talmente poco che facciamo fatica a riconoscerlo in campo, non sappiamo nemmeno che faccia abbia (ride ndr). Ed è un paradosso, perché poi vediamo e sentiamo che nelle Under della Nazionale fa cose egregie. Ci sono tanti napoletani che partecipano ai forum dei tifosi comaschi e si chiedono perché Ambrosino non giochi mai. Di certo la classifica del Como non aiuta, con qualche punto in più magari Ambrosino potrebbero trovare più spazio. La concorrenza è pesante, con Cerri, Cutrone e Mancuso. Longo ha assicurato che a breve ci sarà qualche occasione anche per questo ragazzo, ma faccio fatica a capire come. Ci piacerebbe vederlo in campo prima di giudicarlo, è arrivato a Como con grandissime credenziali in estate.