Ambrosino via, ecco anche la nota del Catanzaro: "Arriva in prestito secco"

La notizia è ufficiale già da qualche giorno, col contratto depositato in Lega, ma adesso arriva anche il comunicato del Catanzaro su Giuseppe Ambrosino.

La notizia è ufficiale già da qualche giorno, col contratto depositato in Lega, ma adesso arriva anche il comunicato del Catanzaro su Giuseppe Ambrosino. Di seguito il comunicato ufficiale del club calabrese: "Giuseppe Ambrosino, classe 2003, arrivato in prestito secco dal Napoli. Cresciuto nel vivaio della squadra partenopea, capocannoniere del campionato Primavera nel 2022 e perno della nazionale Under 20 del ct Carmine Nunziata, il centravanti nativo di Procida nella scorsa stagione ha vestito in serie B le maglia del Como prima e del Cittadella poi, segnando tre reti in quindici presenze complessive.

Ambrosino ha svolto la prima parte del ritiro pre-campionato con il Napoli a Dimaro, segnando che nell’amichevole disputata dagli azzurri al Maradona contro la Juve Stabia".