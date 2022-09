Ambrosino via in prestito: il giovane attaccante azzurro firma con il Como

L'attaccante classe 2003, che lo scorso anno ha brillato con la maglia della Primavera, ha appena firmato il contratto con il club lariano

Giuseppe Ambrosino va al Como in prestito. L'attaccante classe 2003, che lo scorso anno ha brillato con la maglia della Primavera e nel pre-campionato si era messo in mostra anche in Prima Squadra, ha appena firmato il contratto con il club lariano. A riferirlo è Sky Sport.