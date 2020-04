Amione, l'entourage: "L'abbiamo proposto al Napoli, è un gioiello! Era fatta col Genoa..."

Bruno Amione (18) è uno dei talenti che in Argentina hanno attirato l'attenzione negli ultimi mesi. Talento che al momento milita nella Primera B Nacional con il Belgrano. Ne ha parlato Paolo Palermo, agente che fa parte del gruppo che cura gli interessi del difensore, ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione 'Si gonfia la rete': “Al Napoli abbiamo proposto Bruno Amione, che gestisce sempre mio figlio, gioca titolare nel Belgrano in Argentina, mancino, difensore forte, un altro Romero. Quando noi facciamo i nostri viaggi, più di proporre ottimi giocatori a prezzi bassi non possiamo. Se Amione, che adesso vale due milioni e mezzo, giocasse in un’altra squadra ne varrebbe 9-10. L’aveva preso il Genoa, poi però è saltata perché non si sono messi d’accordo con tempestività. Io chiaramente ci tengo al Napoli e mi farebbe piacere fare un calciatore con loro. Speriamo che mi sentano e prendano questo gioiello, per me è fortissimo. Ovviamente in questo periodo è tutto fermo”.